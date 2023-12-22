بيع قميص محمد صلاح في مزاد علني لصالح ضحايا فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أقيم مزاد علني اليوم الجمعة في مدينة مانشستر الإنجليزية، لبيع قميص محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مقابل 250 ألف جنيه إسترليني.

ويعود العائد من قميص محمد صلاح إلى ضحايا فلسطين في قطاع غزة، وكان الملاكم البريطاني أمير خان قرر التبرع بهذا القميص، الذي يحمل توقيع اللاعب المصري.

وحصل قميص محمد صلاح على أعلى رقم في المزاد اليوم، إذ تجاوز سعره ربع مليون جنيه إسترليني.

اقرأ أيضًا:

نجم الزمالك السابق: المنتخب سيفتقد شيكابالا في أمم أفريقيا

بالتفاصيل.. غموض وترقب للأهلي قبل مغادرة السعودية