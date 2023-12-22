عقب الفوز بالبرونزية.. مارسيل كولر يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رسالة للجماهير عقب الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال كولر عبر السحاب الرسمي للنادي الأهلي على موقع "فيسبوك": "شيء يسعدني أن علاقتي مع الجمهور جيدة وأحاول إسعادهم وهو أكثر ما أفكر فيه".

وأضاف: "الحياة قاسية جدا والشخص لا يجد السعادة كثيرا في الحياة وأحاول من حين لآخر عن طريق روح الدعابة التي يحبها المصريين فعل ذلك، وهذه اللحظات بالدنيا كلها وهذا يُكمل بالفوز".

واختتم كولر: "لحظات السعادة نسرقها من الحياة حاليا، وما يسعدني أن أكون سببا في سعادتهم".

وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، عقب الفوز اليوم على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2.

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