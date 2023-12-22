مانشستر سيتي بطل كأس العالم للأندية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حصد مانشستر سيتي بطولة كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على فلومينينسي البرازيلي في نهائي البطولة، مساء اليوم، بنتيجة 4-0.

وافتتح جوليان ألفاريز التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الثانية 42، ثم سجل نينو الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 27.

وأحرز فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 72، ثم سجل ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة، في نصف نهائي كأس العالم.

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