شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: الجيل الحالى للأهلي طموح ولا يشبع من البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد هاني لاعب الأهلي عن سعادته بعد تتويج فريقه بالميدالية البرونزية عقب الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية، مؤكدا أنها مباراة مهمة واللاعبين كانوا في قمة تركيزهم للعودة بميدالية ولا نكرر ما حدث في الموسم الماضي.

قال في تصريحات تلفزيونية: "اللاعبين أثبتوا أنهم يستطيعوا اللعب أمام أي فريق وربنا وفقنا بمجهود اللاعبين وتعليمات الجهاز الفني، وتمكننا من العودة بميدالية".

تابع: "هذا الجيل جيل طموح ولا يشبع من البطولات، وفي الموسم الماضي حصلنا على 5 بطولات ونتأهل على كأس العالم للأندية، وجودة اللاعبين الحاليين يمكنهم اللعب أمام أي فريق وفي أي قارة".

شدد: "كان طموحنا الصعود إلى النهائي وكان بأيدينا وأضعنا فرص كثيرة ولو أي فرصة تم إحرازها لتغير السيناريو، ونجتهد ونقدم ما علينا والتوفيق بيد الله، وتمكننا من حصد المركز الثالث".

وعن سبب التألق في مشاركاته بكأس العالم للأندية مع الأهلي، أكد: "أجواء كأس العالم تجعل اللاعبين يخرجون كل ما لديهم من ملاعب وتنظيم واللعب أمام فرق كبيرة، وتشعرك أنك لاعب كرة محترف وتجبرك على أداء أفضل أداء، ومن أفضل البطولات التي تلعبها".

أضاف: "جمهور الأهلي أشعرنا أننا نلعب في مصر، وصوتهم يمنحنا الحافز ويدفعنا لتقديم مستويات قوية، وأتمنى أن تشهد الملاعب المصرية الحضور الجماهير بالسعة الكاملة، وليس بحضور عدد محدد فقط، وأتمنى أن يحدث ذلك قريبا".