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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 12 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُقدم ملحمة كروية أمام أوراوا الياباني ويحصد برونزية مونديال الأندية
الأهلي يُقدم ملحمة كروية أمام أوراوا الياباني ويحصد برونزية مونديال الأندية
الشناوى عن الانتقال للدورى السعودي: "فيه كلام كتير"
الأهلى يحصد 77 مليون جنيه مكافأة برونزية كأس العالم للأندية
اتحاد الكرة يعلن خوض المنتخب ودية أمام تنزانيا 7 يناير قبل أمم أفريقيا
الزمالك يجهز 5 لاعبين فى وديات الإمارات
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