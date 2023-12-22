شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 12 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُقدم ملحمة كروية أمام أوراوا الياباني ويحصد برونزية مونديال الأندية الأهلي يُقدم ملحمة كروية أمام أوراوا الياباني ويحصد برونزية مونديال الأندية الشناوى عن الانتقال للدورى السعودي: "فيه كلام كتير" الأهلى يحصد 77 مليون جنيه مكافأة برونزية كأس العالم للأندية اتحاد الكرة يعلن خوض المنتخب ودية أمام تنزانيا 7 يناير قبل أمم أفريقيا الزمالك يجهز 5 لاعبين فى وديات الإمارات منتخب الشباب يواصل تدريباته على فترتين لاختبار المحترفين ومزدوجى الجنسية بعثة مودرن فيوتشر تصل أبو ظبى استعدادا لخوض مباريات السوبر المصرى تأهل 7 فرق لدور الـ 32 بكأس مصر.. المنصور والمنيا والإنتاج أبرز المودعين

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