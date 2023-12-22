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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 12 / 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 22 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 12 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُقدم ملحمة كروية أمام أوراوا الياباني ويحصد برونزية مونديال الأندية

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