شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على بايونيرز 1-0 وديا استعدادا للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على فريق بايونيرز بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي بالجبل الأخضر، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها 30 من الشهر الجاري.

أحرز محمود وادي هدف المقاولون في المباراة، وحرص طلعت محرم المدير الفني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ووضع الجهاز الفني برنامجه التدريبي خلال الفترة الحالية حيث يواصل تدريباته اليومية خلال الأسبوع المقبل.

وحقق المقاولون العرب أول فوز له في دوري Nile بالموسم الجاري عقب تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.