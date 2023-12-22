شكرا لقرائتكم خبر عن انتصاران يفصلان الأهلى عن معادلة ريال مدريد فى الأكثر فوزا بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادى الأهلى من معادلة فريق ريال مدريد فى الأكثر فوزا فى كأس العالم للأندية، بعد الفوز على أورواو اليابانى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت اليوم فى السعودية.

ونجح الأهلى فى الوصول إلى الفوز العاشر فى تاريخ مشاركاته فى كأس العالم خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بـ12 فوزا، كما يتفوق على برشلونة الإسبانى صاحب السبعة انتصارات.

حصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.