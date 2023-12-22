شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ثانى أكثر نادٍ تسجيلا للأهداف فى تاريخ كأس العالم للأندية.. 31 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النادى الأهلى ثانى أكثر الأندية تسجيلا للأهداف فى تاريخ كأس العالم للأندية، بعد الفوز على أورواو اليابانى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت اليوم فى السعودية.

ونجح الأهلى فى تسجيل 7 أهداف فى مشاركته التاسعة هذا الموسم، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 31 هدفا ليكون ثانى أكثر الأندية تهديفيا خلف ريال مدريد الإسبانى صاحب الصدارة بـ40 هدفا.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .