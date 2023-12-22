شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهنئ مانشستر سيتى عقب التتويج بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى رسالة تهنئة إلى فريق مانشستر سيتى عقب التتويج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادى الإنجليزى.

وتوج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه الكبير على نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، برباعية نظيفة، في المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).