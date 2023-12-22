شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى للاعبى كابيتانو مصر: لاعبو أوروبا ليسوا أفضل منكم وتمسكوا بالفرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة تحفيزية للاعبي برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، وذلك لتحفيزهم قبل المباراة النهائية من الموسم الجاري.

وقال هاني رمزي للاعبين: "سعيد أن أرى هذه التجربة في مصر، أنا من أوائل المحترفين فى الكرة المصرية كان عمري 20 سنة ماتفتكرش إن لاعيبة أوروبا أعلى منكم بكثير ولكنهم لديهم فرص".

وأضاف هاني رمزي: "لدينا مهارات كبيرة والفرق بيننا وبينهم أنهم بيشتغلوا من سن صغيرة، ركزوا في الفرصة وكلام المدربين وأهم حاجة في الكرة أنك تستمتع بها".

وتشهد حلقة اليوم من برنامج كابيتانو مصر إقامة لقاء الذهاب في الدور النهائي، بين فريق ثابت البطل صاحب الأرض بقيادة سارة حسنين، وضيفه فريق شحتة بقيادة محمد اليمانى.