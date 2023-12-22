بطولة إنكلترا: كلوب سعيد من تعرّض فيفا وويفا لـ "خضّة"

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي انه يؤيد بنسبة 100 في المئة قرار فريقه رفض فكرةالانغماس في مسابقة الدوري السوبر الانشقاقي عن دوري أبطال أوروبا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سعيد لأن السلطات الكروية تعرضت لخضّة من محكمة العدل الأوروبية.

وانضم ليفربول إلى 11 نادياً، بينهم 6 من الدوري الانكليزي، لانشاء مسابقة جديدة تحمل اسم الدوري السوبر الاوروبي في عام 2021، إلاّ أنّ المشروع الجديد سرعان ما انهار قبل أن يبصر النور.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية الخميس قرارا أشار إلى أن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" انتهك قوانين الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال "موقعه المهيمن" من أجل أن يمنع اطلاق مشروع الدوري السوبر.

مسابقة جديدة

واستغلت الشركة المروجة للدوري السوبر الفوز الذي تحقق في أروقة محكمة العدل الأوروبية للاعلان عن خطط لإقامة مسابقة جديدة تضم 64 فريقاً للتنافس مع مسابقة دوري أبطال أوروبا أو استبدالها.

وسارع ليفربول، ثاني الدوري الانكليزي، الجمعة للتأكيد في بيان أن مشاركته في الدوري السوبر "توقفت"، في حين أيّد كلوب الذي كان يتحدث قبل مواجهة الـ "ريدز" على أرضه أرسنال المتصدر السبت ضمن المرحلة الثامنة عشرة خطوة ناديه، قائلاً "أتفق بنسبة 100 في المئة مع هذا البيان".

وتابع "لكنني سعيد لأننا وصلنا أخيرا إلى حد ما من التفاهم حول أن فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والهيئات الأخرى لا يمكنها أن تفعل ما تريد".

وأضاف مدرب بوروسيا دورتموند السابق "في المستقبل، علينا أن نتحدث عن الكثير من الأشياء، وإذا امتثلنا فقط للقرارات التي يتخذونها، على غرار تنظيم المزيد من المسابقات وخوض المزيد من المباريات، من دون أن نتمكن من ابداء رأينا، فأفضل أن يتعرضوا لخضّة".

وكان ليفربول بطل أوروبا ست مرات أعلن في بيان ردا على ما صدر من محكمة العدل الأوروبية "حكم محكمة العدل الأوروبية لا يغيّر الموقف السابق لنادي ليفربول بشأن الدوري السوبر الأوروبي المقترح. لقد اتخذنا قرار عدم المشاركة".