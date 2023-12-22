تعرف على جوائز كأس العالم للأندية بعد تتويج مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار عن فعاليات كأس العالم للأندية الذي استضافته مدينة جدة السعودية في الأيام الأخيرة والتي توج به مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاء تتويج مانشستر سيتي باللقب المونديالي لأول مرة على حساب فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة.

وكان النادي الأهلي قد حسم الميدالية البرونزية بعد فوزه على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث.

جوائز كأس العالم للأندية

المركز الأول: مانشستر سيتي. 5 ملايين دولار.

المركز الثاني: فلومينينسي البرازيلي. 4 ملايين دولار.

المركز الثالث: الأهلي المصري. 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع: اوراوا ريد دياموندز. 2 مليون دولار.

المركز الخامس: الاتحاد السعودي. 1.5 مليون دولار.

المركز السادس: ليون المكسيكي. 1 مليون دولار.

المركز السابع: أوكلاند سيتي. 500 ألف دولار.