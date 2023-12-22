خالد حمد الدوسري: الميركاتو الشتوي نار في أندية العالم.. ومفاجآة في أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد حمد الدوسري لاعب الكورة قطري، يعلق رياضي قطر ، إن الميركاتو الشتوي، بمختلف دوريات العالم، سيشهد العديد من المفاجآت، في ظل بحث الأندية، عن لاعبين لدعم صفوفهم في الانتقالات الشتوية المقررة في شهر يناير المقبل.



وأضاف لاعب القطري فى هذا السياق خالد حمد الدوسري، أن أندية أوروبا، والتي تبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على رأسهم ريال مدريد، سيسعى جاهدا للانتهاء من صفقاته المنتظرة أو ما تسمى صفقة القرن وهي الحصول على توقيع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولفت خالد حمد الدوسري إلى أنه بالنسبة للدوري الإنجليزي، فيسعى مانشستر يونايتد، للتعاقد مع أكثر من لاعب بعد تراجع أداء لاعبيه وكذلك ترتيبه في الجدول، مبينا أن منافسات دوري أبطال أوروبا تشهد سخونة وإثارة كبيرة بعد الانتهاء من دور الـ 16 للبطولة.

وفي الخليج، أكد أن الدوري السعودي، خطف أنظار العالم، لافتا إلى أن الهلال يسعى لتعويض غياب لاعبه البرازيلي، نيمار دا سيلفا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لنهاية الموسم، لذا فمن المقرر أن يتعاقد مع صفقة أوروبية كبرى في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.