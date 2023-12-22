إمام عاشور يعلق على فوزه بالميدالية البرونزية مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - علق إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوزه بالميدالية البرونزية مع الماردة الأحمر، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4/2.
وعبر عاشور عن سعادته بالفوز على أوراوا الياباني والحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بالمملكة العربية السعودية.
وقال إمام عاشور: "الحمد لله قدمنا بطولة كبيرة، وحققنا ميدالية غالية، وكان مهمًّا لنا أن نقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز وإسعاد الجماهير التي نشكرها بشدة على تواجدها ودعمها لنا".
وتابع: "كل اللاعبين كانوا رجالًا وظهروا بصورة طيبة، ولم يقصر أحد، والتوفيق كان حليفًا لنا، ونجحنا في الفوز بميدالية جئنا إلى السعودية من أجل الفوز بها".
وأكد عاشور على أن الفريق سوف يحتفل اليوم بالميدالية البرونزية، وبعدها سوف يغلق الصفحة، وينتقل إلى التركيز في بطولة السوبر المصري، من أجل الفوز.
الجدير بالذكر أن عاشور توج بجائزة أفضل لاعب خلال المباراة، بعد أن قدم مستويات مميزة للغاية، وساهم في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.