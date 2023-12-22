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رودري أفضل لاعب في مونديال الأندية

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل رودري لاعب وسط مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، بعد تتويج السيتي باللقب لأول مرة على حساب فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة.

وحل كايل ووكر في المركز الثاني من حيث الأفضل في مونديال الأندية بينما كان المركز الثالث من نصيب جون أرياس لاعب فلومينيسي البرازيلي على الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية.

وغاب لاعبو الأهلي المصري عن التواجد بين أفضل ثلاثة لاعبين في البطولة، حيث منحت الجوائز للاعب من فلومينينسي البرازيلي واثنين من مانشستر سيتي.

وحصل مانشستر سيتي على الميدالية الذهبية بعد تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه، وحاز فلومينينسي على فضية المونديال، فيما ظفر الأهلي المصري بالميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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