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الأهلي يتقلد الميدالية البرونزية في حفل ختام مونديال الأندية

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ياسر رشاد - القاهرة - تقلد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الميداليات البرونزية في حفل ختام بطولة كأس العالم ‏للأندية 2023 التي أقيمت في ، بحضور المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والأمير عبد العزيز بن تركي وزير السعودي، وجياني ‏إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏

وصعد الأهلي على منصة التتويج بمونديال الأندية بعد فوزه على أوراوا الياباني بأربعة ‏أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله ‏الفيصل في جدة.

‏ وتوج مانشستر سيتي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء فلومينينسي البرازيلي في ‏المركز الثاني وحل الأهلي في المركز الثالث.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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