تعليق جوارديولا بعد التتويج بـ كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على فوز فريقه اليوم والتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2023.

نجح مانشستر سيتي في الفوز على فلومينينسي البرازيلي برباعية دون رد ليتوج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في التاريخ.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: “ما فعلناه لا يصدق، فزنا بكل ما يمكن هذا العام”.

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وتابع: “كنا محظوظين بالتسجيل مبكراً وألفاريز دائماً على الموعد، كنا نعلم أنها مباراة صعية ولكن قدمنا أداء ممتاز”.

واضاف: “دفعت بجوليان ألفاريز في الهجوم ولم يخزلنا وكان له تأثير قوي”.

نجح جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي لتحقيق الخماسية التاريخية هذا العام حيث أصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يتوج بـ الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، في موسم واحد.