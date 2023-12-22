ميلان يسقط أمام ساليرنيتانا متذيل الدوري الإيطالي

سقط فريق إيه سي ميلان أمام ساليرنيتانا بشكل مفاجئ في المباراة التي حمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

خسر ميلان أمام ساليرنيتانا بهدفيم مقابل هدف في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

أفتتح توموري التسجيل في اللقاء لصالح ميلان بالدقيقة 17، ونجح ساليرنيتانا في إدارك التعادل في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وشهد اللقاء تعرض توموري للإصابة على آثرها ملعب المباراة.

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نجح ساليرنيتانا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق أنطونيو كاندريفا.

كان ساليرنيتانا سييضيف الهدف الثالث ولكن نجح مايك مانيان في انقاذ مرمى الميلان، وفي الدقيقة 82 كاد الروسنيري أن يسجل هدف التعادل لولا تألق الحارس.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد عن النقطة 32 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد ساليرنيتانا إلى 11 نقطة متذيلاً جدول الترتيب.