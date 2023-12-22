كولر يدخل في حديث خاص مع مواطنه نجم مانشستر سيتي بـ كأس العالم للأندية.. فيديو

خاض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، حوارًا جانبيًا مع مواطنه مانويل أكانجي نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في كأس العالم للأندية.

وتواجد الثنائي مارسيل كولر ومانويل أكانجي، على منصة التتويج في بطولة كأس العالم للأندية في نسخة العام الجاري 2023، والتي أقيمت في المملكة السعودية.

وتوج أكانجي مع مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخهم، بينما قاد مارسيل كولر النادي الاهلي لحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخهم.

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ودخل مارسيل كولر في حوار مع أكانجي على هامش مراسم تسليم الميداليات بعد انتهاء مباراة النهائي اليوم، والتي حقق فيها مانشستر سيتي الفوز على فلومينينسي البرازيلي.

وعلى جانب آخر، دخل الفرنسي أنتوني موديست في حديث هو الآخر مع الالماني ستيفان أورتيجا حارس مانشستر سيتي الثاني وزميله السابق في بوروسيا دورتموند.