ماذا ينتظر الاهلي ومانشستر سيتي بعد كأس العالم للأندية؟

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، المباريات التي تنتظر النادي الاهلي ومانشستر سيتي الإنجليزي، بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وانتهت فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بتتويج مانشستر سيتي باللقب.

وحقق النادي الاهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

أقرأ أيضًا.. تعليق جوارديولا بعد التتويج بـ كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي

وحصد مانشستر سيتي لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

مباريات مانشستر سيتي بعد كأس العالم للأندية

ويلعب مانشستر سيتي ضد إيفرتون، يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الجاري، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ثم يواجه مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ماذا ينتظر الاهلي بعد برونزية كأس العالم للأندية؟

ويخوض الاهلي منافسة قوية على بطولة جديدة بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية، حيث سيصطدم بفريق سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

ويلتقي الاهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري، علي ملعب محمد بن زايد، يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.