10 ألقاب تزين مسيرة جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد تتويجه بكأس العالم للأندية 2023

قاد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي فريقه للتتويج بكأس العالم للأندية 2023 بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي في نهائي البطولة.

وفاز مانشستر سيتي على فلومينينسي بنتيجة 4 – 0 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي استضافتها السعودية هذا الشهر.

افتتح مانشستر سيتي أهدافه عن طريق اللاعب جوليان ألفاريز بعد 40 ثانية.

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وفي الدقيقة 27، أرسل فودين كرة داخل منطقة الجزاء، ولكنها اصطدمت بمدافع فلومينينسي نينو وتسكن الشباك، معلنًا عن ثاني أهداف مانشستر سيتي.

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي نجح فيل فودين في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعدما استقبل كرة عرضية من ألفاريز.

وأضاف جوليان ألفاريز، الهدف الثاني له والرابع لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 88.

عدد ألقاب جوارديولا مع مانشستر سيتي

يعد هذا اللقب العاشر لـ بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي منذ توليه قيادة الفريق.

وحقق المدرب الإسباني لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات مع السيتي، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.