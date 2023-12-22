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10 ألقاب تزين مسيرة جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد تتويجه بكأس العالم للأندية 2023

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بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

قاد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي فريقه للتتويج بكأس العالم للأندية 2023 بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي في نهائي البطولة.

وفاز مانشستر سيتي على فلومينينسي بنتيجة 4 – 0 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي استضافتها هذا الشهر.

افتتح مانشستر سيتي أهدافه عن طريق اللاعب جوليان ألفاريز بعد 40 ثانية.

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وفي الدقيقة 27، أرسل فودين كرة داخل منطقة الجزاء، ولكنها اصطدمت بمدافع فلومينينسي نينو وتسكن الشباك، معلنًا عن ثاني أهداف مانشستر سيتي.

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي نجح فيل فودين في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعدما استقبل كرة عرضية من ألفاريز.

وأضاف جوليان ألفاريز، الهدف الثاني له والرابع لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 88.

عدد ألقاب جوارديولا مع مانشستر سيتي

يعد هذا اللقب العاشر  لـ بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي منذ توليه قيادة الفريق.

وحقق المدرب الإسباني لقب 5 مرات مع السيتي، ولقب ، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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