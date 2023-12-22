مرتجي يكشف عن كواليس حديثه مع جوارديولا في مراسم تتويج كأس العالم للأندية

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الاهلي ورئيس البعثة عن كواليس حديثه مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي.

شهدت منصة تتويج كأس العالم للأندية حديث جانبي جمع بين خالد مرتجي وبيب جوارديولا، أثناء تسلم الميداليات.

وكشف مرتجي عن كواليس الحديث الي دار مع مدرب السيتي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1: “جوارديولا أخبرني أن الجميع في مصر يتحدث عن النادي الاهلي”.

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وتابع: “قال إنفانتينو رئيس الفيفا، أن الاهلي فخر لقارة أفريقيا، بينما أخبرني رئيس مانشستر سيتي أنه كان يتمنى مواجهة الاهلي في النهائي”.

ونجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز الساحق على فلومنينيسي البرازيلي برباعية دون رد.

بينما حصد النادي الاهلي الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين.