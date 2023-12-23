رودري الأفضل ولاعب الأهلي الهداف.. جوائز كأس العالم للأندية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق مانشستر سيتي لقب كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وحصد رودري، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2023، فيما حصل كايل ووكر قائد مانشستر على جائزة ثاني أفضل لاعب، وحصد الكولومبي جون أرياس جائزة ثالث أفضل لاعب.

وحصل نادي اتحاد جدة السعودي على جائزة اللعب النظيف، فيما تقاسم الثلاثي هدافي البطولة، جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، علي معلول لاعب الأهلي.

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