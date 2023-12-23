شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: جمهور الأهلى عظيم والبرونزية إنجاز كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأكد أن لاعبي الفريق كانوا يأملون في أكثر من ذلك وهو التتويج بلقب المونديال.

وأثنى كريم الدبيس على جمهور الأهلي، قائلًا: "جمهور عظيم لم أر مثله في حياتي. كنا نأمل في تحقيق لقب البطولة من أجل إسعادهم. حاولنا قدر المستطاع ولكن فزنا بالميدالية البرونزية في النهاية، وأعتقد أنه إنجاز كبير أيضًا".

وأضاف الدبيس فى تصريحات له: "نعد جمهور الأهلي بتحقيق المزيد من الألقاب في البطولات المقبلة. ونأمل في العودة لمصر بلقب كأس السوبر المحلي".

واختتم الدبيس حديثه مشيدًا بزملائه اللاعبين، وأكد أنهم يستحقون هذا التتويج، لأنهم بذلوا جهدًا كبيرًا منذ بداية البطولة، وكانت لديهم عزيمة كبيرة على الظهور بشكل مشرف.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.