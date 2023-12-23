شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: برونزية كأس العالم تتويج لمجهود جميع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص التونسى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على تقديم التهنئة لجماهير الأهلي بعد التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على أوراوا ريد الياباني 4 - 2، مؤكدًا أن لاعبي الفريق كانوا يأملون في بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وأشار معلول في تصريحات صحفية إلى أن لاعبي الأهلي كان لديهم هدف واضح منذ بداية البطولة وهو الوصول للمباراة النهائية، إلا أن التوفيق غاب عن الفريق في مباراة الدور نصف النهائي، وأكد أن الحصول على الميدالية البرونزية هو تتويج لمجهودات جميع اللاعبين في هذه البطولة.

وأشاد معلول بزملائه اللاعبين، قائلًا: "لاعبو الأهلي دائمًا لديهم شخصية البطل ويعرفون قيمة النادي، هم لاعبون كبار ولديهم خبرات، وأشكرهم على هذه الروح العالية والأداء المميز الذي أظهروه في كأس العالم".

وأضاف معلول: "أفتخر بأنني أمثل ولو جزءًا بسيطًا من النادي الأهلي، وأشكر جميع اللاعبين على الدعم الكبير الذي يقدمونه لي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم دائمًا".

وتعليقًا على مواجهة أوراوا قال معلول: "قدمنا شوطًا أول ممتازًا، وسجلنا هدفي التقدم واستقبلنا هدفًا في اللحظات الأخيرة، ولكن الأداء لم يكن أفضل شيء في بداية الشوط الثاني، وهو ما جعلنا نستقبل هدفًا ثانيًا، إلا أن شخصية البطل كانت حاضرة بقوة ونجحنا في تسجيل هدفين آخرين بفضل التركيز حتى نهاية المباراة".

وأشاد معلول بجمهور الأهلي قائلًا: "الجمهور عودنا أن يكون موجودًا معنا باستمرار في كافة المحافل القارية والدولية، يقف دائمًا خلفنا ويدعمنا بقوة. أشكرهم على هذا الدعم الكبير وأهنئهم على التتويج ببرونزية المونديال".

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.