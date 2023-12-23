شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور معسكر لاعبى كابيتانو مصر قبل مواجهة النهائى ويشارك فى التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر لاعبي برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، وذلك لتحفيزهم قبل المباراة النهائية من الموسم الجاري.

وشارك أشرف صبحي لاعبي البرنامج في تحديات ليلة النهائي على الملعب، ومن جانبه وجه هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، رسالة تحفيزية للاعبين.