شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور معسكر لاعبى كابيتانو مصر قبل مواجهة النهائى ويشارك فى التحديات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر لاعبي برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، وذلك لتحفيزهم قبل المباراة النهائية من الموسم الجاري.
وشارك أشرف صبحي لاعبي البرنامج في تحديات ليلة النهائي على الملعب، ومن جانبه وجه هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، رسالة تحفيزية للاعبين.
وقال هاني رمزي للاعبين: "سعيد أن أرى هذه التجربة في مصر، أنا من أوائل المحترفين فى الكرة المصرية كان عمري 20 سنة ماتفتكرش إن لاعيبة أوروبا أعلى منكم بكثير ولكنهم لديهم فرص".
وأضاف هاني رمزي: "لدينا مهارات كبيرة والفرق بيننا وبينهم أنهم بيشتغلوا من سن صغيرة، ركزوا في الفرصة وكلام المدربين وأهم حاجة في الكرة أنك تستمتع بها".
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