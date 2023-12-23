شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة للاعبي كابيتانو مصر: زيارة الرئيس للبرنامج فخر.. وهدفنا نخرج منكم محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة للاعبي برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، وذلك لتحفيزهم قبل المباراة النهائية من الموسم الجاري.

وقال أشرف صبحي للاعبين: "سعداء جداً بالنسخة الثانية من كابيتانو مصر، البرنامج أصبح كبير جداً، كل الناس تتابعه وفخورون بزيارة الرئيس السيسي للبرنامج مرتين، لرؤية أبنائه، أتمنى أن تعليمكم يسير بشكل جيد مع التدريبات وأتمنى نشوفكم زي هاني رمزي، المباراة يجب أن يكون فيها روح وأخلاقيات ودائماً التطلع للمكسب جيد والمهم أن تلعب بشرف".

وأضاف: "محمد صلاح تجربة تستحق الدراسة، في سنكم كان يخرج من قريته في نجريج ويقطع كل الطريق إلى المقاولون العرب، اللي بيشقى ويتعب ربنا بيكرمه، ومصر أيضاً لديها هدف بمنح الفرصة لأبنائها لكي يخرج منكم محمد صلاح وهاني رمزي والنني، لا نصنع البطل ولكن أنت الذي ستصنع نفسك".

وشارك أشرف صبحي لاعبي البرنامج في تحديات ليلة النهائي على الملعب، ومن جانبه وجه هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، رسالة تحفيزية للاعبين.