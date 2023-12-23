شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 22/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 22/ 12/ 2023 العديد من الأخبار المهامة، جاء أبرزها الزمالك لـ"الخليج 365": المفاوضات مع لشبونة مُتقدمة لسداد غرامة شيكابالا، ومعتمد جمال يرسم خطة معسكرى الإمارات.

الزمالك لـ"الخليج 365": المفاوضات مع لشبونة مُتقدمة لسداد غرامة شيكابالا

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك المكلف بملف القضايا الخارجية للنادى، أنه في مرحلة من المفاوضات المتقدمة مع مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى لسداد الغرامة التي تسبب في إيقاف قيد القلعة البيضاء.

معتمد جمال يرسم خطة معسكرى الزمالك فى الإمارات

يرسم معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك خلال اليومين المقبلين خطة معسكرى الإمارات الذين يخوضهما الفريق فى يناير، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهما بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الدولى التى ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

ابتعاد عمر كمال عن حسابات الزمالك فى الميركاتو الشتوى

خرج عمر كمال عبد الواحد نجم فريق مودرن فيوتشر من حسابات نادى الزمالك فى الانتقالات الشتوية المقبلة،خاصة بعد الأنباء التى ترددت طوال الفترة الماضية عن رغبة مسئولى القلعة البيضاء فى التعاقد مع اللاعب إلا أن الأمور باتت صعبة خاصة فى ظل معاناة الناى من أزمة إيقاف القيد.

مدرب الزمالك يطلب تقريراً طبياً عن محمود علاء ومصطفى شلبى

طلب معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك تقريراً طبياً شاملاً عن حالتى محمود علاء ومصطفى شلبي للإطمئنان عليهما،بسبب الإصابة التى يعانى منها الثنائى وأبعدتهم عن المشاركة فى مباريات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

جلسة مرتقبة بين معتمد جمال ومسئولى الزمالك لرسم مستقبل الفريق

يترقب معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء للاتفاق على خطة الفريق الأبيض، فى الفترة المقبلة ورسم مستقبل المرحلة المقبلة خاصة فى ظل التوقف الدولى القادم، والذى ينشغل فيه المنتخب الوطنى بخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

5 تساؤلات حول ملامح أجندة الزمالك فى التوقف الدولى