شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الأهلي كان يستحق المركز الثانى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، التهنئة لفريق الأهلى عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية وحصد الميدالية البرونزية.

وأوضح حازم أمام خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلى كان يستحق الفوز بالمركز الثانى، حيث يعد الفريق الأفضل من حيث الأداء بعد فريق مانشيستر سيتى الإنجليزى".

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.

وتُوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق وحصل عليها في أعوام 2006 و2020 و2021.