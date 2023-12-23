شكرا لقرائتكم خبر عن 78 لاعبا فى الأهلي شاركوا فى كأس العالم للأندية.. والشحات يتصدر القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر حسين الشحات قائمة لاعبي الأهلي والعالم الأكثر لعبًا للمباريات في البطولة برصيد 15 مباراة منها 4 مباريات مع العين الإماراتي، يليه محمد هاني وطاهر محمد طاهر برصيد 13 مباراة لكل منهما، ثم علي معلول برصيد 12 مباراة، ثم وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور وأليو ديانج وعمرو السولية برصيد 11 مباراة، ثم محمد الشناوي برصيد 10 مباريات، ثم عماد متعب وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم ورامي ربيعة بـ9 مباريات لكل منهم، ومعهم بيرسي تاو برصيد 9 مباريات منها 3 مع صن داونز الجنوب أفريقي، ثم وليد سليمان ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم 8 مباريات لكل منهم، وكل من شادي محمد وأحمد فتحي وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا 7 مباريات لكل منهم، ومحمد بركات وأمادو فلافيو بـ6 مباريات لكل منهما، وشارك 7 لاعبين في 5 مباريات، و5 لاعبين في 4 مباريات، و15 لاعبًا في 3 مباريات، و10 لاعبين في مباراتين، و16 لاعبًا في مباراة واحدة.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.

وأدارت الحكمة الأمريكية توري بينسو المباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي حيث سبق وأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.