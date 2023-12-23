خالد مرتجى: الأهلي هو المنظومة الأكثر نجاحا وكنا نستحق الوصول للنهائى

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القاهرة - سامية سيد - أكد خالد مرتجى، أمين صندوق الأهلى رئيس بعثة الفريق فى السعودية، أن الأهلى هو المنظومة الأكثر نجاحا ومصدر سعادة غالبية الشعب المصرى، وكنا نأمل فى أكثر من ذلك.

وقال خالد مرتجى فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هذا الجيل يستاهل كل احترام بما يقدمونه، وكنا نستحق الوصول إلى النهائى على حساب فلومينينسى بسبب الظلم الذى وقع على الفريق، والمباراة كانت سهلة".

وأضاف خالد مرتجى: "كل المسئولين عن الكرة يشيدون بالأهلى وما يقدمونه، وقالوا إننا فخورون بتواجد الأهلى فى مونديال الأندية، والأهلى هو المنظومة الأكثر نجاحا ومصدر سعادة غالبية الشعب المصرى".

وتابع: "الأهلى كان يستطيع تحقيق ما هو أفضل من الميدالية البرونزية، نتمنى أن يعود الجمهور إلى المدرجات فى المسابقات المصرية بكامل قوته، لأن الكرة بدون جمهور لا طعم لها، ونحتاج لجمهورنا لأنه اللاعب الأول".

وأوضح: "هنسافر غدا إلى الإمارات للمشاركة فى كأس السوبر المحلى يوم الاثنين المقبل، والشركة الراعية حاولت تأجيل المباراة ولكن لم تستطع لأن كل شىء تم تجهيزه، وسنخوض المباراة احتراما للجنة المنظومة".

وعن عقد كولر، قال: "تم تمديد تعاقد مارسيل كولر منذ أغسطس الماضى، وتعمل من أجل إسعاد جماهير النادى".