شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يُقدم ملحمة كروية أمام أوراوا الياباني ويحصد برونزية مونديال الأندية.

الأهلي يُقدم ملحمة كروية أمام أوراوا الياباني ويحصد برونزية مونديال الأندية

حصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

الشناوى عن الانتقال للدورى السعودي: "فيه كلام كتير"

علق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى على أنباء رغبة أحد الأندية السعودية في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، موكدا: " كلام كتير".

الأهلى يحصد 77 مليون جنيه مكافأة برونزية كأس العالم للأندية

نجح فريق الأهلي في الحصول على مكافأة بقيمة 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل 77 مليون جنيه مصر، عقب التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في السعودية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

اتحاد الكرة يعلن خوض المنتخب ودية أمام تنزانيا 7 يناير قبل أمم أفريقيا

أعلن إتحاد الكرة عن مباراة ودية للمنتخب الوطني الأول أمام تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل .

الزمالك يجهز 5 لاعبين فى وديات الإمارات

ينوى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تجهيز 5 لاعبين خلال وديات،معسكرى الإمارت المقرر إقامتهما في شهر يناير المقبل للوقوف على مستواهم ومنحهم الفرصة كاملة لإثبات ذاتهم خاصة في ظل عدم الحصول عليها بشكل كامل خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات.

منتخب الشباب يواصل تدريباته على فترتين لاختبار المحترفين ومزدوجى الجنسية

خاض اللاعبون المحترفون ومزدوجو الجنسية مرانهم الثالث اليوم خلال المعسكر الخاص المقام حاليا بالقاهرة ، بقيادة وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب.

بعثة مودرن فيوتشر تصل أبو ظبى استعدادا لخوض مباريات السوبر المصرى

وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر، إلى أبو ظبي، استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.