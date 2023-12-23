شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفل ببرونزية الأهلي فى المونديال: تهانينا لممثل القارة وبطلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالإنجاز التاريخي الذي حققه النادي الأهلى والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه في بطولة كأس العالم للأندية، مقدما التهنئة له كممثلا وبطلا عن القارة السمراء.

وكتب الكاف عبر حسابه على منصة X: "للمرة الرابعة بالتاريخ، الأهلي يحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، تهانينا لممثل القارة وبطلها".





وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت في السعودية.

وتُوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق وحصل عليها في أعوام 2006 و2020 و2021.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي والكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .