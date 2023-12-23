شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ثابت البطل يهزم شحتة 2-1 فى ذهاب الدور النهائى ببرنامج كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين، على ضيفه فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور النهائي.

ووجه هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، رسالة تحفيزية للاعبي البرنامج، وقال هاني رمزي للاعبين: "سعيد أن أرى هذه التجربة في مصر، أنا من أوائل المحترفين في المرة المصرية كان عمري 20 سنة ماتفتكرش إن لاعيبة أوروبا أعلى منكم بكثير ولكنهم لديهم فرص".

أضاف هاني رمزي: "لدينا مهارات كبيرة والفرق بيننا وبينهم أنهم بيشتغلوا من سن صغيرة، ركزوا في الفرصة وكلام المدربين وأهم حاجة في الكرة أنك تستمتع بها".

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر لاعبي برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، وذلك لتحفيزهم قبل المباراة النهائية من الموسم الجاري.