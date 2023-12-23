شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة ينضم إلى قائمة الأكثر مشاركة فى نسخ كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب مشاركة رامي ربيعة، مدافع فريق الأهلى، اليوم أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرنزوية لكأس العالم للأندية ينضم إلى قائمة لاعبي القلعة الحمراء الأكثر مشاركة في عدة نسخ من البطولة، وذلك إلى جانب وائل جمعة وحسام عاشور، حيث شارك الرباعي في 5 نسخ من البطولة، ومعهم حسين الشحات الذي شارك هو الآخر في 5 نسخ من البطولة، من بينها نسخة مع العين الإماراتي.

يليهم عماد متعب وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وعلي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة برصيد 4 مشاركات لكل منهم، وكل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان وحمدي فتحي ومحمد شريف ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وياسر إبراهيم برصيد 3 مشاركات لكل منهم، ومعهم بيرسي تاو وشارك في 3 نسخ منها واحدة مع صن داونز الجنوب إفريقي، و20 لاعبًا شارك كل منهم مرتين، و33 لاعبًا شارك كل منهم مرة واحدة.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.