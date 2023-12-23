الامارات | حتا يواجه «الجزيــرة والتاريخ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، من خلال ثلاث مباريات، بينها لقاءان يجريان الساعة 16:45، حين يستقبل النصر فريق الإمارات، ويحل حتا ضيفاً على الجزيرة، بينما في الساعة 19:30 يستضيف بني ياس منافسه اتحاد كلباء.

وسيكون الجزيرة أمام فرصة مثالية لمواصلة نتائجه الإيجابية مع مدربه الهولندي المؤقت بوب دي كليرك، حين يستقبل حتا، في مواجهة ينحاز فيها التاريخ لمصلحة الجزيرة، والذي التقى «الإعصار» من قبل في ست مواجهات سابقة، انتهت جميعها بفوز الجزيرة.

وكان الجزيرة خلال الجولة الماضية حقق فوزاً مهماً خارج أرضه على حساب فريق الإمارات بهدف دون ردّ، وهو الانتصار الذي أعاد الهدوء مؤقتاً إلى الجزيرة بعد رحيل مدربه الهولندي فرانك دي بور بسبب سوء النتائج.

وستكون النقاط الثلاث هي مقصد الجزيرة الأول والأخير سعياً لتحسين وضعية الفريق في جدول الدوري، إذ يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة، في حين يحتل حتا المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط.

وفي المباراة الثانية، يسعى النصر المنتشي من فوزه الأخير على عجمان بثلاثية نظيفة، إلى بلوغ النقطة الـ 15، ومواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الهولندي شرودر، والذي أحدث نقلة إيجابية في مستوى وأداء فريق النصر، حيث لديه 12 نقطة في المركز التاسع، وبات في مراكز الوسط الآمنة بعيداً عن صراع الهبوط الذي ظل يُعانيه لفترات.

في المقابل، يدخل فريق الإمارات اللقاء، وهو في وضعية صعبة للغاية، بعد توالي الهزائم لتتعقد الأمور على «الصقور»، الذي أصبح يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري، وعليه البدء بحصاد النقاط قبل فوات الأوان.

وتختتم مواجهات اليوم الأول من الجولة الـ12 بمواجهة متكافئة بين السماوي واتحاد كلباء، في لقاء يحاول كل فريق الحصول على النقاط الثلاث واستعادة النتائج الإيجابية، والتي غابت عنهما في الجولة الماضية، حينما خسر بني ياس من شباب الأهلي بهدف مقابل هدفين، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مواجهة كلباء مع الوصل.

ويمرّ الفريقان بمراحل متقلبة في الدوري، بين الانتصار تارة والخسارة تارة أخرى، لكنهما يتفقان على جودة الأداء الذي يُقدمانه في أغلبية المباريات، لتفصلهما عن بعضهما نقطة واحدة فقط، إذ يحتل بني ياس المركز الثامن برصيد 13 نقطة، فيما يحتل كلباء المركز العاشر بـ12 نقطة.