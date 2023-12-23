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الامارات | حكم بلغاري يدير لقاء خورفكان والوحدة

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بلغاري يدير لقاء خورفكان والوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»، أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة عينت طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي البلغاري جيورجي كاباكوف لإدارة مباراة فريقي خورفكان والوحدة المقررة يوم غدٍ الأحد، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويضم طاقم التحكيم كلاً من: الحكمين المساعدين مارتين مارغاريتوف ومارتين فينيف، وراشد عبدالله حكماً رابعاً، وإيفايلو ستو يانوف حكماً للفيديو، وطلال النعيمي حكم فيديو مساعداً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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