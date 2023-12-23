الامارات | «حادث» يحوّل البدواوي من كرة القدم إلى نجومية «أصحاب الهمم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم رياضات «أصحاب الهمم» في كرة السلة على الكراسي المتحركة، والريشة الطائرة، جمال البدواوي، أن حادثاً مرورياً تعرّض له سنة 2012 كان نقطة تحول في مساره الرياضي من كرة القدم للأسوياء حين كان لاعباً في نادي حتا، إلى التألق في رياضات أصحاب الهمم.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «الحادث الذي تعرضت له مثل نقطة ولادة جديدة لي في مسيرتي الرياضية، بعد أن تمكنت وبتشجيع ودعم من مسؤولي نادي دبي لأصحاب الهمم من تخطي حالة الإحباط التي لازمتني ثلاث سنوات، وتحقيق الحلم الذي لطالما راودني في رياضة الأسوياء، بارتداء قميص المنتخب».

وأوضح: «موهبتي في كرة القدم قادتني للانضمام وأنا بسن 19 سنة إلى الفريق الأول لكرة القدم في حتا، إلا أن الحادث الذي أدى لإصابتي بشلل عام كان نقطة تحول بعد أن فتحت مراحل العلاج التي خضعت لها في ألمانيا، وتوجه الطواقم الطبية لاستخدام سلة الكراسي المتحركة في إعادة التأهيل؛ الشغف أمامي لخوض تحدٍّ جديد، خصوصاً بعد أن تم اكتشاف موهبتي في هذه اللعبة من قبل مسؤولي نادي دبي لأصحاب الهمم».

وأضاف: «التشجيع المستمر من قبل المدير التنفيذي للنادي ماجد العصيمي، منحني القدرة حتى أخرج من حالة الإحباط، والانتقال إلى المجد الذي يصبو إليه أي رياضي، بتحقيق حلم ارتداء قميص المنتخب، فبجانب موهبتي في سلة الكراسي المتحركة نجحت على صعيد الريشة الطائرة في إهداء الإمارات برونزية بطولة غرب آسيا في البحرين سنة 2021».

وتابع: «بالمواظبة على التدريبات والمشاركة في الدوري المحلي لسلة الكراسي المتحركة، عاد إليّ الشغف الرياضي، ومُهد الطريق أمامي لارتداء قميص المنتخب الوطني، ما منحني أخيراً شرف تحقيق حلم جديد بالمشاركة مع المنتخب في بطولة كأس العالم التي استضافتها دبي صيف هذا العام».

واختتم: «التزمت طوال الفترة الماضية بإيجاد التوازن المطلوب بين كلتا الرياضتين، وتمثيل المنتخب في الاستحقاقات الكبرى، آخرها في النسخة الخامسة لبطولة (فزاع الدولية لتنس الريشة الطائرة) التي أسدل الستار عنها الأحد الماضي».