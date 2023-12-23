الامارات | «بريميير بادل 2024» في ضيافة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «بريميير بادل»، الجولة الرسمية الرائدة لمحترفي رياضة البادل، عن اختيار دبي لاستضافة إحدى البطولات المدرجة ضمن أجندة بطولات بريميير بادل لموسم 2024، وذلك بعد توقيعها اتفاقية استضافة لأعوام عدة مع اتحاد الإمارات للبادل تنس، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

وتنطلق بطولة «بريميير بادل P1 دبي» الجديدة خلال نوفمبر 2024، وهي إحدى البطولات الـ25 المقرر إقامتها على مدار العام في 18 دولة ضمن خمس قارات. وتستقطب البطولة، التي تنظمها «غالوب غلوبال»، 320 لاعباً ولاعبة ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، مع تقديم مجموعة من الجوائز بقيمة إجمالية قدرها 470 ألف يورو (ما يعادل 1.89 مليون درهم إماراتي). وتشهد «بريميير بادل» زيادة كبيرة في عدد بطولاتها خلال موسم 2024، بعد أن اقتصر موسم 2023 على ثماني بطولات فقط، ويأتي ذلك بعد استحواذ «قطر للاستثمارات الرياضية» على جولة البادل العالمية من شركة «سيت بوينت إيفنتس» في وقت سابق من العام الجاري.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس: «تمثل استضافة دبي لإحدى بطولات بريميير بادل في عام 2024 حدثاً بارزاً في دولة الإمارات، لاسيما في ضوء المنافسة القوية على استضافة بطولات جولة بريميير بادل بحلتها الجديدة. وتتزايد شعبية رياضة البادل تنس في مختلف أنحاء الإمارات، حيث تضم الدولة اليوم أكثر من 250 منشأة مخصصة للبادل وما يزيد على 900 ملعب، كما أصبحت البادل إحدى الرياضات الوطنية الأولى في الدولة، ما يعكس شغف الجمهور الإماراتي بهذه الرياضة».

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «تمثل دبي اليوم وجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وتشكل بطولة بريميير بادل P1 دبي إضافة فريدة إلى أجندة واسعة من الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام، كما أنها تعزز مكانة الإمارة على الساحة الرياضية العالمية».

بدوره قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدبي أحمد الخاجة: «نحرص على تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل المدينة ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه، وفي هذا الإطار شهدت رياضة البادل P1 نمواً هائلاً في شعبيتها على المستويين الاحترافي والهواة في دبي خلال العقد الماضي، وذلك نتيجة تقديم الدعم لهذه الرياضة وزيادة الاهتمام بها من قبل شريحة واسعة من اللاعبين وكذلك الجمهور. ونتطلع إلى الترحيب بكبار اللاعبين العالميين، وكذلك الضيوف والزوار في دبي العام المقبل».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غالوب غلوبال إيفان موديا: «تشتهر دبي باستضافة العديد من الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، وتسرنا إضافة بطولة بريميير بادل P1 دبي إلى مجموعة البطولات والمنافسات التي تحتضنها الإمارة سنوياً.

ووضعنا العديد من الخطط الطموحة للبطولة ونتطلع للكشف عن تفاصيلها، حيث نتوقع أن تشكل احتفالية عالمية عند انطلاقها في دبي للمرة الأولى العام المقبل».

. البطولة تستقطب 320 لاعباً ولاعبة.. وجوائزها 1.89 مليون درهم.