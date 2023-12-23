الامارات | ريال مدريد يُنهي 2023 بـ 9 لاعبين مصابين 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني (الليغا) بـ45 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن جيرونا، وذلك في نهاية مبارياته لهذا العام 2023، بعد الفوز على ألافيس 1-صفر، أول من أمس، في الجولة 18، لكن ريال مدريد تلقى خبراً مقلقاً بتعرض نجمه البرازيلي الشاب رودريغو للإصابة، حيث بات اللاعب التاسع المصاب حالياً في صفوف الفريق. وسيخضع اللاعب لفحوص كثيرة بانتظار تحديد طبيعة الإصابة، التي قال عنها مدربه كارلو أنشيلوتي في تصريح صحافي إنها «ليست مقلقة كثيراً». وتضم قائمة المصابين: التركي غولر، والبرازيلي فينيسيوس، والإسباني كارفخال، والفرنسيين ميندي وكامافينغا، وثلاثة لاعبين مصابين بقطع في الرباط الصليبي هم: الحارس كورتوا، والبرازيلي ميليتاو، والنمساوي ألابا.