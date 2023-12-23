عام التحديات.. 6 إنجازات جديدة تنتظر محمد صلاح في 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد عام 2024 العديد من التحديات الصعبة أمام الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على المستويين الفردي والجماعي والتي سيسعى لتحقيقها لمواصلة هواياته بتحطيم الأرقام القياسية والإنجازات.

الفرعون المصري سيكون على موعد لتعزيز ذلك بـ 6 إنجازات جديدة في العام المقبل سواء على مستوى ناديه أو دوليا مع منتخب مصر.

ويستهل محمد صلاح، العام الجديد بالمشاركة مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا ويتطلع نجم ليفربول لتحقيق عدة إنجازات على الصعيد الدولي والتي نرصدها في السطور التالية.

أمم أفريقيا 2024..

يبحث محمد صلاح مع بداية العام الجديد عن إنجاز قاري مع الفراعنة بالتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار، حيث يمني النفس بقيادة الفراعنة نحو اللقب الغائب عن الفراعنة منذ 2010.

وكان محمد صلاح قاب قوسين أو أدنى من حصد اللقب الأفريقي بالوصول إلى المباراة النهائية في نسختي 2017 و 2021 ولكنه فشل بعد الخسارة من الكاميرون والسنغال على نحو الترتيب.

هداف الفراعنة التاريخي..

13 هدفًا فقط تفصل محمد صلاح عن التربع على عرش هدافي الفراعنة عبر التاريخ، حيث يأتي نجم ليفربول في المركز الثاني وفي جعبته 55 هدفًا، في حين ينفرد الأسطورة حسام حسن بالصدارة برصيد 68 هدفًا.

ومن الممكن أن يحقق محمد صلاح الإنجاز حال تألقه في كأس الأمم الأفريقية المقبلة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في الكان.

هداف الفراعنة في الكان..

يضع محمد صلاح صدارة هدافي الفراعنة عبر التاريخ في أمم أفريقيا كأحد الأهداف الرئيسية التي يتطلع لتحقيقها حيث يمتلك 6 أهداف تضعه في المرتبة السادسة من حيث الهادفين ويحتاج فرعون ليفربول إلى 6 أهداف أخرى لمعادلة الرقم التاريخي.

ويأتي حسن الشاذلي على رأس قائمة الهدافين بواقع 12 هدفًا ويليه حسام حسن فارق هدف واحد، وخلفهما أحمد حسن بثمانية أهداف، ويسبق محمد صلاح الثنائي طاهر أبو زيد وعلي أبوجريشة بفارق هدف واحد.

معادلة اليونايتد في البريميرليج..

يتنافس ليفربول على صدارة البريميرليج في الموسم الحالي بشكل قوي ويعد محمد صلاح فرس رهان الريدز حيث يقدم مستويات كبيرة على مستوى الأداء وتسجيل الأهداف.

وتعد فرصة ليفربول كبيرة في ظل ابتعاد المنافس التقليدي في السنوات الأخيرة، مانشستر سيتي عن المنافسة في الموسم الحالي.

وينثر الفرعون المصري سحره مع ليفربول حيث يحتل المركز الثاني من حيث تسجيل الأهداف برصيد 11 هدفًا كما أنه في الصدارة من حيث صناعة الأهداف بواقع 7 تمريرات حاسمة.

وفي حال تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي سيتعادل الرقم القياسي لمانشستر يونايتد بالتتويج باللقب 20 مرة وستكون الثانية لمحمد صلاح مع الريدز.

الدوري الأوروبي..

المشاركة في الدوري الأوروبي مع ليفربول تعد فرصة تاريخية لمحمد صلاح من أجل تحقيق لقب أوروبي جديد بعد تتويجه مع الريدز ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي في السنوات الماضية.

وفي حال التتويج بالدوري الأوروبي بسيكون محمد صلاح قد حمل جميع الألقاب مع ليفربول، إذ تنقصه هذه البطولة القارية، إذ كان شاهدًا على التتويج بسبعة ألقاب هم الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدرع الخيرية وكأس العالم للأندية.

ثامن هدافي البريميرليج..

يتواجد محمد صلاح في المركز العاشر من حيث ترتيب هدافي البريميرليج عبر التاريخ بالتساوي مع مايكل أوين بواقع 150 هدفًا لكل منهما.

ويفصل الفرعون المصري عن ثامن هدافي البريميرليج 13 هدفًا وهو الرقم المسجل بأسطورة ليفربول، روبي فاولر.