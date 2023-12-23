بصمة جوارديولا وأسرع هدف.. 6 مشاهد تزين تتويج مانشستر سيتي بمونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل مانشستر سيتي بقيادة المدرب المخضرم بيب جوارديولا، الستار عن موسم تاريخي واستثنائي بعد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ “السيتزن”.

ويأتي لقب مانشستر سيتي المونديالي كحفل ختامي لموسم تاريخي، إذ حصد السيتزن 5 ألقاب في سابقة لم تحدث من قبل وهي التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ثم مونديال الأندية على حساب فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة.

تتويج مانشستر سيتي باللقب المونديالي أظهر عدد من المشاهد والأرقام المثيرة، والتي نستعرضها في السطور التالية.

جوارديولا الرابع..

تعد هي المرة الرابعة التي يحصد فيها بيب جوارديولا لقب مونديال الأندية بواقع مرتين مع برشلونة ومرة واحدة مع بايرن ميونخ وأخرى مع مانشستر سيتي، ليصبح بذلك الأكثر تتويجًا باللقب المونديالي ويفض الشراكة مع كارلو أنشيلوتي صاحب الثلاثة ألقاب.

أسرع هدف..

كتب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز اسمه بأحرف من نور في مونديال الأندية بعد توقيعه على أسرع هدف في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها في بداية الألفية الجديدة وذلك بعد الهدف الذي سجله أمام فلومينينسي بعد مرور 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

أكبر لاعب..

أصبح ثنائي فلومينينسي، فابيو وفيليبي ميلو، أكبر من يشارك في نهائي مونديال الأندية، حيث تفوق الثنائي على باولو مالديني أسطورة الكرة الإيطالية.

ويعد الحارس البرازيلي أكبر من شارك في النهائي المونديالي عن عمر 43 عامًا ويليه فيليبي ميلو كأكبر لاعب غير حارس مرمى عن عمر 40 عاما.

وكان مالديني قد احتفظ بالرقم عن عمر 39 عاما وذلك عند مشاركته مع ميلان أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني في نهائي 2007 والتي فاز بها الروسونيري

أكبر فوز..

وضع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بصمته على ثاني أكبر انتصار في تاريخ مونديال الأندية برباعية نظيفة، بعد 12 عامًا حيث أنه فاز بنفس النتيجة على حساب سانتوس البرازيلي وقاد برشلونة نحو اللقب.

رابع انجليزي..

بعد لقبه الأول، أصبح مانشستر سيتي رابع فريق إنجليزي يحصد لقب مونديال الأندية بعد مانشستر يونايتد (2008) وليفربول (2019) وتشيلسي (2021)، كما تساوى مع أندية ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين وإنتر ناسيونال وسانتوس البرازيليين.

أول انجليزي..

أصبح فيل فودين نجم مانشستر سيتي أول لاعب إنجليزي يسجل في نهائي كأس العالم للأندية منذ واين روني مع مانشستر يونايتد في نسخة 2008.