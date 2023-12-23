الاهلي يكشف مصير مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر من التأجيل

كشف خالد مرتجي، أمين الصندوق بالنادي الاهلي، عن مصير مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، من التأجيل.

وكان النادي الاهلي، قد طلب تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري، لعدم وجود وقت كافي للاعبين للحصول على راحة، بسبب كأس العالم للأندية.

وقال خالد مرتجي في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”، إن الاهلي طلب بشكل رسمي تأجيل بطولة السوبر المصري لمدة 24 ساعة فقط.

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وأوضح أن النادي الاهلي، طلب تأجيل بطولة السوبر، بسبب حالة الإرهاق التي يمر بها اللاعبين، بعد خوض 3 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار مرتجي إلى أن الشركة الراعية حاولت في أمر التأجيل، ولكن المحاولات لم تنجح حتى الآن.

واختتم أمين الصندوق بالنادي الاهلي:” كان يجب مراعاة الفريق ومشاركاته الكبيرة في المحافل الدولية، قبل تحديد السوبر المصري”.

والجدير بالذكر أن الاهلي يلعب ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.