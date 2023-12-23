أستون فيلا يتعادل مع شيفيلد يونايتد ويتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع آرسنال

تعادل فريق أستون فيلا مع نظيره شيفيلد يونايتد، بنتيجة هدف لمثله، في الوقت القاتل، ليتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع آرسنال.

ولعب فريق أستون فيلا ضد نظيره شيفيلد يونايتد، مساء الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز أستون فيلا هدفّا في الدقيقة 61 ولكن ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود خطأ، لتستمر محاولات الفريقين خلال اللقاء.

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وخطف فريق شيفيلد يونايتد هدف التقدم في الدقيقة 87 عن طريق لاعبه كاميرون ارتشر، ولكن نجح أستون فيلا في العودة بهدف التعادل في الدقيقة 90+7، أحرزه نيكولو زانيولو.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع آرسنال المتصدر.

بينما يرتفع رصيد شيفيلد يونايتد إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.