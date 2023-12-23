"ألفاريز دائما في الموعد".. أول تعليق من جوارديولا بعد الفوز بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عن الفوز بكأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه كان محظوظا.

وقال جوارديولا عبر قناة SSC Sports السعودية: "كنا محظوظين بالتسجيل مبكرا وكذلك توقيت الهدف الثاني، في الشوط الثاني عززنا تقدمنا وكنا أفضل".

واختتم جوارديولا: "ألفاريز دائما في الموعد ولا يخوننا أبداً".

وحصد مانشستر سيتي بطولة كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة 4-0.

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