"ألفاريز دائما في الموعد".. أول تعليق من جوارديولا بعد الفوز بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عن الفوز بكأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه كان محظوظا.
وقال جوارديولا عبر قناة SSC Sports السعودية: "كنا محظوظين بالتسجيل مبكرا وكذلك توقيت الهدف الثاني، في الشوط الثاني عززنا تقدمنا وكنا أفضل".
واختتم جوارديولا: "ألفاريز دائما في الموعد ولا يخوننا أبداً".
وحصد مانشستر سيتي بطولة كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة 4-0.
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