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"ألفاريز دائما في الموعد".. أول تعليق من جوارديولا بعد الفوز بكأس العالم للأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عن الفوز بكأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه كان محظوظا.
وقال جوارديولا عبر قناة SSC Sports : "كنا محظوظين بالتسجيل مبكرا وكذلك توقيت الهدف الثاني، في الشوط الثاني عززنا تقدمنا وكنا أفضل".
واختتم جوارديولا: "ألفاريز دائما في الموعد ولا يخوننا أبداً".
وحصد مانشستر سيتي بطولة كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة 4-0.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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