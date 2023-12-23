شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يحتفل بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية داخل حافلة الأهلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفرنسي موديست، مهاجم فريق الأهلى، صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، احتفالا بحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية داخل حافلة الفريق.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية، بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .