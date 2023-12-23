شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يرفع الحمل البدنى للاعبى المصرى بمعسكر بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لرفع الحمل البدني للاعبي الفريق خلال معسكر بورسعيد، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الدوري، وذلك لتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية.

ويغيب مروان حمدي مهاجم المصري عن معسكر الفريق المقام حالياً ببورسعيد، حيث كان النادي قد قرر بيع اللاعب في يناير المقبل، ويواصل مروان حمدي تدريباته الانفرادية بالقاهرة.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

ويترقب مسئولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".