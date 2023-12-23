خالد بيبو: أقوم بعملى بطريقتى الخاصة وكنا الأقرب لنهائى كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - أكد خالد بيبو، مدير الكرة فى النادى الأهلى، أنه يملك الخبرة الكافية للتعامل مع المواقف الصعبة، وكنا الأقدر بالوصول لنهائى كأس العالم للأندية على حساب فلومينينسى.

وقال خالد بيبو فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أعمل فى صمت وهدفى أداء مهمتى كمدير للكرة بطريقتى الخاصة".

وأضاف بيبو: "أملك الخبرة الكافية للتعامل مع كل المواقف الصعبة، وتعرضت لهجمات ولكن تعاملت بهدوء خلال الفترات الصعبة التى مر بها الفريق هذا الموسم".

وتابع مدير الكرة بالأهلى: "الأهلى كان الأكثر محاولة على المرمى وأهدرنا فرصا بالجملة رغم تسجيل 7 أهداف، وكنا الأقرب لبلوغ المباراة النهائية على حساب فلومينينسى البرازيلى".

وأوضح: "تربينا فى الأهلى على العمل كفريق واحد، وسنخوض تدريبات صباحا لكل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة أوراوا، ثم السفر إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المحلى".

وعن عدم تأجيل مباراة سيراميكا، قال: "كنا عاملين حساب كل السيناريوهات لذلك معانا كل المعدات والأجهزة للاستشفاء والتجهيز للمباراة، وقادرون على التتويج بالسوبر المحلى".

وتابع: "كولر مدرب كبير ويعمل بكل قوة للتتويج بالبطولات والجمهور فاهم وعارف قيمة المدرب وما يقدمه مع الفريق، ومحدش يقدر يضحك على جمهور الأهلى لأنه فاهم وعارف كل واحد بيعمل إيه".