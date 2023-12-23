شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يخوض اليوم مرانه الأول بالإمارات استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم السبت فريق مودرن فيوتشر التدريب الأول له بالإمارات استعدادا لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري، في اللقاء الذي يقام الاثنين المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري، بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة فريق مودرن فيوتشر قد وصلت مساء أمس إلى أبو ظبي، استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، حيث حرص مجلس أبو ظبي الرياضي على استقبال بعثة الفريق في المطار، وتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالدخول.

وتضم بعثة مودرن فيوتشر المتواجدة حالياً بالإمارات 24 لاعباً وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.