جوارديولا يمارس هوايته.. مانشستر سيتي حاصد الألقاب في 2023

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد بيب جوارديولا ممارسة هوايته السابقة ونجح في تقديم موسم قياسي ملئ بالإنجازات مع مانشستر سيتي في عام 2023، ذلك بعد سيطرة كتيبة “السيتزن” على البطولات المختلفة.

جوارديولا قاد مانشستر سيتي نحو خماسية تاريخية وهي التتويج ببطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ثم كلل جهوده بمونديال الأندية في ختام مثالي لعام 2023.

جوارديولا يمارس هوايته..

كانت بطولة دوري أبطال أوروبا القطعة المفقودة لجوارديولا مع مانشستر سيتي والتي ما وجدها، عبر إلى باقي البطولات الأخرى ليعيد إلى الأذهان ما فعله مع برشلونة في عام 2009 حينما توج بالسداسية الشهيرة لأول مرة في تاريخ أوروبا بصفة عامة آنذاك.

جوارديولا كرر نفس سيناريو برشلونة ولكن هذه المرة مع مانشستر سيتي باستثناء لقب وحيد وهو الدرع الخيرية، ليدون اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الإنجليزية والأوروبية بصفة عامة.

وكان مانشستر سيتي قد حسم الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي بعد صراع مع أرسنال حتى الأمتار الاخيرة من المسابقة، ثم حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على جاره اللدود مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.

وعلى الصعيد القاري وبعد طول انتصار لمس مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز صعب على حساب إنتر ميلان بهدف في شهر يونيو الماضي.

لم يتوقف طموح جوارديولا عن ذلك الحد بل امتد للتتويج بالسوبر الأوروبي للمرة الأولى في التاريخ على حساب إشبيلية الإسباني بركلات المعاناة الترجيحية، وقبل نهاية العام الحالي أضاف اللقب المونديالي في المشاركة الأولى ليصبح بذلك أول فريق إنجليزي يحصد 5 ألقاب في عام ميلادي واحد.

تتويج مانشستر سيتي باللقب المونديالي، جعل جوارديولا يفض الشراكة مع كارلو أنشيلوتي وينفرد بالأكثر تتويجًا ببطولة مونديال الأندية بواقع 4 مرات، منهم اثنين مع برشلونة ومرة مع بايرن ميونخ.